WesternUnion и Bank Respublika вводят цифровые инновации в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Bank Respublika, лидер в сфере услуг электронного банкинга и компания WesternUnion (NYSE:WU), лидер в сфере международных денежных переводов, расширили свое сотрудничество и впервые на финансовом рынке Азербайджана представили инновационные цифровые сервисы, полностью интегрировав услуги денежных переводов в приложение Банка «MobilŞöbə».

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, платформа WesternUnion интегрирована в приложение, что позволяет клиентам банка отправлять средства с выплатой наличными в пунктах обслуживания системы в более чем 200 стран и территорий мира, а также получать денежные переводы непосредственно на свой банковский счет или карту. Также клиенты по-прежнему могут отправить деньги наличными в отделениях банка.

“Интеграция платформы денежных переводов в приложение мобильного банкинга означает новый этап развития цифрового банкинга в Азербайджане, – прокомментировал новый сервис Эльнур Гасанов, заместитель председателя правления банка. – Это решение задает новый тренд для международных денежных переводов в стране. Мы высоко ценим сотрудничество с WesternUnion, одним из лидеров рынка денежных переводов, и нацелены на дальнейшую совместную работу в будущем”.

«Новый сервис – это логичное продолжение нашего успешного сотрудничества с Bank Respublika, которое началось еще в 2002 году, – сказал Андрей Агеев, генеральный директор WesternUnion в России и СНГ. – С мультиканальным подходом WesternUnion и Bank Respublika, клиенты теперь имеют возможность отправлять средства буквально на ходу через мобильное приложение или же в отделении банка, также быстро, оперативно и выгодно».

Согласно статистике Всемирного банка, в 2017 году в Азербайджан поступило денежных переводов на сумму более 1,1 миллиарда долларов, из страны было отправлено более 600 миллионов долларов.

Для того, чтобы отправить средства через “MobilŞöbə” (приложение доступно на базе iOS или Android), необходимо указать имя получателя, страну назначения и сумму перевода. Как только транзакция выполнена, отправитель получает SMS-сообщение с 10-значным контрольным номером денежного перевода(MTCN), который требуется сообщить получателю.

При отправке средств за рубеж происходит автоматическая конвертация в валюту страны назначения. При отправлении в некоторые страны отправитель также может указать предпочитаемую валюту выдачи средств. Переведенную сумму получатель может забрать наличными в пункте обслуживания WesternUnion уже через несколько минут**.

Чтобы получить денежный перевод, клиент Bank Respublika должен ввести контрольный номер перевода, указать страну отправления, валюту и сумму. Перевод будет зачислен на выбранный получателем текущий счет или же банковскую карту.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992 года на основе лицензии Национального банка Азербайджана и уже 26 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу “Sizə faydalı”.

В числе акционеров банка представлены два известных финансовых института Германии – Инвестиционная компания DEG, член банковской группы KfW (немецкий государственный банк), и SparkassenInternationalDevelopmentTrust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Компания WesternUnion – глобальный лидер международных и межвалютных денежных переводов. По данным на 30 июня 2018 года, глобальная сеть WU насчитывает 550 тысяч пунктов обслуживания, которые предлагают услуги под брендами WesternUnion, Vigo и OrlandiValuta в более чем 200 странах и территориях мира, а также предоставляют возможность отправлять средства на миллиарды счетов. Кроме того, сайт westernunion.com – наиболее быстро развивающийся цифровой канал в 2017 году – доступен более чем в 45 странах и территориях и позволяет отправлять средства по всему миру. В 2017 году в сумме было переведено более 300 млрд долларов США примерно в 130 валютах, при этом в общей сложности всеми сервисами обрабатывалось 32 транзакции в секунду.

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