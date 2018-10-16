В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 16 октября подорожала по сравнению с пятницей на 6,5875 маната, составив 2084,217 маната, серебра – на 0,0557 маната, до 24,94 маната, платины – на 0,6205 маната, до 1431,451 маната, палладия – на 22,729 маната, до 1845,0525 маната.

Название 16.10.18 15.10.18 Золото XAU 2084,217 2077,6295 Серебро XAG 24,94 24,8843 Платина XPT 1431,451 1430,8305 Палладий XPD 1845,0525 1822,3235

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

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