В Азербайджане подорожали золотые и серебряные слитки

БАКУ /Trend/ - Во вторник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 16 октября подорожала по сравнению с пятницей на 6,5875 маната, составив 2084,217 маната, серебра – на 0,0557 маната, до 24,94 маната, платины – на 0,6205 маната, до 1431,451 маната, палладия – на 22,729 маната, до 1845,0525 маната.
|
Название
|
16.10.18
|
15.10.18
|
Золото
|
XAU
|
2084,217
|
2077,6295
|
Серебро
|
XAG
|
24,94
|
24,8843
|
Платина
|
XPT
|
1431,451
|
1430,8305
|
Палладий
|
XPD
|
1845,0525
|
1822,3235
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)
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