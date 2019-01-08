Qatar Airways перенес дату вылета рейса Баку-Доха

БАКУ /Trend/ - Катарская авиакомпания "Qatar Airways" отменила рейс из Баку в Доху, запланированный на восьмое января, сообщили Trend во вторник в авиакомпании.

Рейс QR 352 Баку-Доха должен был отбыть из Международного аэропорта Гейдар Алиев в 12:35 (по бакинскому времени). Как сообщили в авиакомпании, рейс отменен по коммерческим причинам.

Отметим, что согласно информации, размещенной на сайте Qatar Airways, вылет авиарейса QR 352 из Баку запланирован на девятое января в 12:35.

(Автор: Талех Мурсагулов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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