В Азербайджане началась льготная продажа сельхозтехники по новым правилам

БАКУ /Trend/ - Агентство по аграрным кредитам и развитию приступило к применению новых правил продажи сельскохозяйственной техники на льготных условиях, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

За счет средств агентства была осуществлена первая продажа сельскохозяйственной техники на таких условиях. Продажа была проведена в соответствии с новыми правилами, утвержденными указом Президента Азербайджана «О совершенствовании лизинговой деятельности в аграрной сфере и государственной поддержки сельскому хозяйству».

Сельскохозяйственное предприятие приобрело технику с таможенной стоимостью в 172 тысячи манатов за 68 тысяч манатов, то есть с льготой в 40 процентов. Предприятие внесло первоначальный взнос в 20 процентов от стоимости продажи. Покупатель оставшуюся часть суммы оплатил на основе льготного кредита, взятого у уполномоченной кредитной организации.

Согласно «Порядку использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию при министерстве сельского хозяйства», продажу сельскохозяйственной техники и племенных животных теперь будет осуществлять агентство. До подписания этого указа данные полномочия принадлежали ОАО «Агролизинг».

Отметим, что согласно новым правилам, сельскохозяйственную технику и племенных животных можно приобрести на льготные условиях и с использованием льготных кредитов у любого поставщика или любой уполномоченной организации-кредитора.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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