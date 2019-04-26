В Азербайджане предпримут шаги по применению системы страхования аграрного сектора

26 апреля 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут предприняты шаги для применения страховой системы в аграрном секторе, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос отражен в новом подготавливаемом законопроекте «Об аграрном страховании».

Согласно проекту закона, государство определяет предметы и риски аграрного страхования, контролирует систему аграрного страхования, а также будет принимать меры для развития этой системы.

К предметам аграрного страхования относятся сельскохозяйственные растения и продукция растениеводства, сельскохозяйственные животные, домашняя птица, пчелиные семьи, а также кролики, обитатели водоемов, верблюды, ламы и страусы, разводимые в сельскохозяйственных целях.

Производители сельскохозяйственной продукции страхуются на случай стихийных бедствий, в том числе, пожара, аварий, инфекционных заболеваний и отравлений, нападения диких животных и распространения особо опасных вредителей, действий третьей стороны.

Взнос за аграрное страхование будет состоять из части, которую должен выплачивать застрахованное лицо и за счет средств госбюджета.

Орган аграрного страхования создается структурой, установленной соответствующим органом исполнительной власти.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Директор Экспертного совета Baku Network принял участие на конференции по международной безопасности в Москве (ФОТО)
Политика 14:45
Рауф Алиев: Азербайджан стал домом для мероприятий самого высокого уровня
Общество 13:39
Корпорация «Аккорд» примет участие в строительстве отеля на территории бульвара в Баку
Бизнес 13:11
NIKOIL Bank перешел на усиленный режим работы в связи с выплатами компенсаций по кредитам (ФОТО/ВИДЕО)
Финансы 12:35
Победитель лотереи Unibank выиграл телефон iPhone X
Финансы 12:30
Эльман Рустамов предложил перейти на пластиковые банкноты
Бизнес 12:28
Лента новостей
Очень понравилась публика в Баку - гимнастка из Узбекистана
Общество 15:02
В Национальной арене гимнастики всегда очень хорошая атмосфера – посол Молдовы в Азербайджане (ФОТО)
Общество 14:58
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов
Общество 14:58
В Узбекистане освоено свыше $3,5 млрд инвестиций
Бизнес 14:56
Сумма освоенных Узбекистаном иностранных кредитов увеличилась на четверть
Бизнес 14:56
Зал Национальной арены гимнастики в Баку - потрясающий – зритель из Турции
Общество 14:49
Директор Экспертного совета Baku Network принял участие на конференции по международной безопасности в Москве (ФОТО)
Политика 14:45
Мариана Василева о Кубке мира по художественной гимнастике: У нас все получится
Общество 14:44
В Габале прошел Азербайджанский туристический форум (ФОТО)
Путешествия 14:39