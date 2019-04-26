В Азербайджане предпримут шаги по применению системы страхования аграрного сектора

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут предприняты шаги для применения страховой системы в аграрном секторе, сообщает в пятницу Trend.
Этот вопрос отражен в новом подготавливаемом законопроекте «Об аграрном страховании».
Согласно проекту закона, государство определяет предметы и риски аграрного страхования, контролирует систему аграрного страхования, а также будет принимать меры для развития этой системы.
К предметам аграрного страхования относятся сельскохозяйственные растения и продукция растениеводства, сельскохозяйственные животные, домашняя птица, пчелиные семьи, а также кролики, обитатели водоемов, верблюды, ламы и страусы, разводимые в сельскохозяйственных целях.
Производители сельскохозяйственной продукции страхуются на случай стихийных бедствий, в том числе, пожара, аварий, инфекционных заболеваний и отравлений, нападения диких животных и распространения особо опасных вредителей, действий третьей стороны.
Взнос за аграрное страхование будет состоять из части, которую должен выплачивать застрахованное лицо и за счет средств госбюджета.
Орган аграрного страхования создается структурой, установленной соответствующим органом исполнительной власти.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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