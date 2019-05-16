Visa запустит в Азербайджане систему токенизации

16 мая 2019 16:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Visa летом запустит в Азербайджане систему токенизации Visa Token Services.

Как сообщает Trend, об этом сказала старший директор по продуктам Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Кристина Дорош на Саммите по финансовым технологиям под названием «Новые тенденции в банковском деле и платежной экосистеме: инновационные решения, финансовые технологии и безопасность» в Баку.

Токенизация, по словам Дорош, является важнейшим элементом цифровых безналичных платежей. Она отметила, что система токенизации позволит оцифровывать платежные карты.

Отметим, что технология токенизации позволяет обезопасить электронные платежи при помощи надёжной системы шифрования данных (при оплате картой продавцу не передаются реквизиты покупателя).

Токены сохраняются в клиентской базе магазинов, где пользователь совершает оплату. Для дальнейших покупок достаточно одного нажатия пальцев. Преимущество использования данного метода заключается не только в удобстве - он исключает возможность кражи номера карты клиента в цифровом пространстве.

Отметим, что в Баку проходит "Неделя финансовых и цифровых технологий". Саммит финансовых технологий (Fintex Summit) проходит в рамках этой недели. В мероприятии принимают участие около 100 представителей международных организаций и влиятельных компаний из США, СНГ, Европы, Японии, Индии и других.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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