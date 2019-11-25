В Азербайджане увеличился объем грузоперевозок

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств составил 191,7 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Рост грузоперевозок в годовом исчислении составил 1,4 процента.

Значительная доля общего объема грузоперевозок (65,7 процента) пришлась на автомобильный транспорт — 125,9 миллиона тонн, рост 2,8 процента.

Четверть всего грузооборота (25,3 процента) была осуществлена посредством трубопроводов. Объем транспортированной нефти сократился на 5,7 процента и составил 32,424 миллиона тонн. В свою очередь, объем транспортированного газа вырос на 15,1 процента и составил 15,843 миллиона кубометров газа.

На долю морских перевозок пришлось 2,6 процента удельного веса, а их объем составил 4,893 миллиона тонн, сократившись на 28,3 процента, 34,4 процента всех морских перевозок пришлось на нефтяной сектор.

На долю железнодорожного транспорта пришлось 6,5 процента всех перевозок в объеме 12,5 миллиона тонн. Рост по сравнению с прошлогодним показателем за январь-октябрь составил 8,3 процента.

Авиаперевозки составили всего 0,08 процента всех грузоперевозок страны. Воздушным путем было транспортировано 159,1 тысячи тонн груза, что на 4,1 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

На долю негосударственного транспортного сектора пришлось 82,3 процента всех перевозок, что на 2,6 процента больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.

(Автор: Наргиз Исмаилова Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @IsmailovaNargis

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