Buta Airways будет выполнять прямые рейсы во Львов

29 ноября 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лоукостер Buta Airways с 23 декабря 2019 года начнет выполнять прямые рейсы из Баку в город Львов. Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на авиакомпанию Buta Airways.

Тем самым число направлений авиакомпании в Украине достигнет четырех.

Buta Airways уже выполняет рейсы в Киев, Харьков и Одессу.

Львов называют культурной столицей Украины. Местный Старый город представляет собой удивительно гармоничный европейский уголок. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по центру, сходить в музеи, послушать многочисленных уличных музыкантов и познакомиться с очень богатой культурой Западной Украины.

Рейсы во Львов будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Минимальный тариф в одну сторону, как и по остальным направлениям авиакомпании, составит 29 евро.

Авиабилеты уже можно приобрести на официальном сайте, а также в офисах продаж авиакомпании.

Отметим, что Buta Airways была основана в декабре 2016 года и начала деятельность в сентябре 2017 года. На текущий момент лоукостер выполняет рейсы в ближнее зарубежье с вылетами из аэропортов Баку и Гянджи по международным направлениям в России, Турции, Украине, Грузии, Иране и Болгарии.

Авиакомпания Buta Airways с самого начала своей деятельности пользуется большой популярностью как среди граждан Азербайджана, так и в других странах. Загрузка самолетов по большинству направлений составляет не менее 85%.

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