Министр: Азербайджан - одна из ведущих стран по господдержке сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из ведущих стран в мире в области государственной поддержки сельского хозяйства. Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал в ходе шестого заседания министров сельского хозяйства стран-членов ОЭС в Баку, передает Trend в среду с мероприятия.

По словам Керимова, правительство Азербайджана прилагает много усилий для того, чтобы повысить привлекательность сельскохозяйственного сектора для инвестиций

Министр отметил, что в Азербайджане существует благоприятная инвестиционная среда, развиваются связи страны в сфере торговли. В частности, в 2018 году товарооборот Азербайджана со странами-членами ОЭС составил более четырех миллиардов долларов США.

«Это та цифра, которую мы должны увеличить, принимая во внимание огромные потенциальные возможности. Страны, в первую очередь, должны развивать торговые отношения друг с другом, используя существующие преимущества.» - сказал Керимов

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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