Инвестпроекты размером почти в $ 600 млн реализуют в промышленности на севере Казахстана

23 декабря 2019 14:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстан и Индия договорились о сотрудничестве в поддержке роста финансовых рынков
Бизнес 15:18
Казахстанская региональная авиакомпания расширит маршрутную сеть
Транспорт 11:57
"КТК-Казахстан" и "КТК-Россия" вновь продлили тендер по закупке оборудования
Тендеры 11:56
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит запчасти
Тендеры 10:53
Группа компаний Air Astana озвучила планы на 2020 год
Транспорт 10:09
Итальянская Eni рассказала об основных достижениях 2019 г в Казахстане
Энергетика 21 декабря 16:06
Лента новостей
Азербайджан, Грузия и Турция обсудили региональные транспортно-энергетические проекты
Грузия 16:16
Праздничные концерты с аншлагами в Баку и Гяндже (ФОТО)
Культура 16:06
Сона Алиева: Отстранение скомпрометировавших себя чиновников сделают реформы более эффективными
Политика 15:54
Си Цзиньпинь поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 15:48
Фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в Сочи
Звёздный мир 15:40
Мазахир Панахов: Информация, распространенная в соцсетях проверяется
Политика 15:33
Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
Социум 15:30
В Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах
Другие страны 15:21
На муниципальных выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00 проголосовали 26,88 % избирателей
Политика 15:20