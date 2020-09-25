Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном возрос

Бизнес 25 сентября 2020 08:42 (UTC+04:00)
Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном возрос

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном составил 47,062 миллиона долларов США, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend в субботу со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В январе-августе 2020 года долевое участие Узбекистана в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,32 до 0,6 процента от совокупного объема

Экспорт продукции из Узбекистана в Азербайджан сократился за этот период на 33 процента, составив 40,375 миллиона долларов. Экспорт азербайджанской продукции в Узбекистан сократился на 46 процентов относительно аналогичного периода 2019 года.

Согласно информации, экспорт азербайджанской продукции в Узбекистан за восемь месяцев текущего года составил 6,687 миллиона долларов, в то время как годом раньше это были 12,28 миллиона долларов.

В январе-августе 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 16,57 миллиарда долларов США, что на 27,6 процента меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 22,9 процента, но тем не менее осталось положительным, составив 3,19 миллиарда долларов США, что на 23 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что основные сферы внешнеторговых операций между двумя странами – это торговля, машиностроение и металлообработка, финансы и страхование, операции с недвижимостью, энергетика, сфера услуг, производство и ремонт ювелирных изделий, пищевая отрасль, легкая промышленность.

Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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