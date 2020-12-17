Туркменистан и США обсудили гуманитарное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и США продолжили политические консультации обсуждением сотрудничества в гуманитарной сфере.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, в ходе обсуждений Туркменистан представил детальный обзор предпринимаемых в стране мер по защите и поддержанию прав и свобод человека.

Отмечается, что особый акцент был сделан на соблюдении прав в сфере труда в соответствии с международными трудовыми нормами и в сотрудничестве с Международной организацией труда.

Сообщается, что были представлены практические действия Туркменистана по обеспечению свободы вероисповедания и других основных прав человека, приведены конкретные примеры проводимых в стране социально-экономических и правовых реформ, а также подчеркнута значимость Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Согласно МИД, Туркменистан тесно сотрудничает с международными и региональными структурами в противодействии угрозам и вызовам современности, включая борьбу с торговлей людьми.

Сторонами также обсуждались образовательные и культурные связи, в частности расширение спектра культурного сотрудничества, включая охрану и рациональное использование объектов культурно-исторического наследия.

15 декабря 2020 года стартовали трехдневные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и США в формате видеоконференции.

Напомним, что ранее президент Туркменистана поручил увеличить и диверсифицировать взаимный товарооборот, а также реализовать совместные крупные проекты с США.

Вышеупомянутые цели будут достигнуты с помощью придания нового импульса деятельности Туркмено-американского делового совета.

Отмечается, что за 12 лет работы Совет превратился в механизм двустороннего партнёрства, стал эффективным инструментом налаживания, развития и укрепления отношений между предпринимательскими структурами Туркменистана и США, а также совместного поиска приоритетных аспектов взаимодействия.

Сообщается, что США являются одним из важных торгово-экономических и внешнеполитических партнёров Туркменистана, взаимодействие с которым осуществляется в областях обеспечения региональной безопасности и других сферах.

Отметим, что США в последние годы взяли курс на сближение с Туркменистаном. Регулярную основу приобрели политические консультации. Продолжается сотрудничество в таких сферах, как поставки сельхозтехники, модернизация технического парка гражданской авиации Туркменистана, импорт электроэнергетического оборудования.

Кроме того, администрация США поддерживает региональные газопроводные проекты из Туркменистана, такие как ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) и Транскаспийский через Азербайджан и Турцию в Европу.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и США были установлены 19 февраля 1992 года.

(Автор: Джейла Алиева)

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