ГТК Азербайджана временно снял ограничения на ввоз товаров из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Компании-перевозчики могут привозить в Азербайджан товары, которые хранятся на зарубежных складах, в связи с этим нет никаких ограничений.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК).

Согласно информации, в настоящее время осуществляются соответствующие меры по устранению технических проблем, возникших в приложении Smart Customs и на портале e.customs.gov.az.

"В ближайшее время в процессе декларирования будут устранены проблемы",- отметили в ГТК.

В Госкомтаможни также заявили, что до устранения проблем компании-перевозчики могут привозить в страну товары, которые хранятся на зарубежных складах, в связи с этим нет никаких ограничений.

Отметим, что Кабинет министров Азербайджана внес поправки в "Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами товаров через таможенную границу, произведенных или не предназначенных для коммерческих целей".

В соответствии с изменениями, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30 дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с 1000 до 300 долларов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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