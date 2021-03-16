Снимаются ограничения на ввоз в Россию томатов для еще нескольких азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор с 17 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с четырех азербайджанских предприятий.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, данное решение было принято под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Томаты разрешено ввозить следующим компаниям: ООО «EKO AQRO» (город Баку, Насиминский район), "Рзаев Гусейн Рахиб" (город Баку, Хазарский район, поселок Зиря), "Мамедов Кязым Мамед оглы" (город Баку, Насиминский район), "Алиев Фуад Паша" (город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары).

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части предприятий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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