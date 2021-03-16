Снимаются ограничения на ввоз в Россию томатов для еще нескольких азербайджанских предприятий

Бизнес 16 марта 2021 13:02 (UTC+04:00)
Снимаются ограничения на ввоз в Россию томатов для еще нескольких азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор с 17 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с четырех азербайджанских предприятий.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, данное решение было принято под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Томаты разрешено ввозить следующим компаниям: ООО «EKO AQRO» (город Баку, Насиминский район), "Рзаев Гусейн Рахиб" (город Баку, Хазарский район, поселок Зиря), "Мамедов Кязым Мамед оглы" (город Баку, Насиминский район), "Алиев Фуад Паша" (город Баку, Бинагадинский район, поселок Баладжары).

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части предприятий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Россиянам покажут концерт &quot;Мой Азербайджан&quot;
Россиянам покажут концерт "Мой Азербайджан"
История сильной женщины, которая вдохновляет – о чем споет Самира Эфенди на &quot;Евровидении-2021&quot; (ФОТО/ВИДЕО)
История сильной женщины, которая вдохновляет – о чем споет Самира Эфенди на "Евровидении-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО)
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Банки Азербайджана приобрели инвалюту на $55 млн Финансы 13:38
В Азербайджане упрощена процедура предоставления разрешения в связи с выездом детей за рубеж Азербайджан 13:36
Названо число пользователей мобильного приложения минюста Азербайджана Общество 13:31
Названы сроки начала приема в первый класс на 2021-2022 учебный год в Азербайджане Общество 13:29
Численность населения Азербайджана превысила 10,122 млн Общество 13:24
Грузия нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном в рамках БТК Грузия 13:23
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги Гадрут-Джабраил-Шюкюрбейли Политика 13:20
Расчеты БПЛА ВС Азербайджана выполняют задачи учений (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:18
В госбюджете Азербайджана с начала года зафиксирован профицит Финансы 13:18
Азербайджан, несмотря на пандемию, смог с минимальными потерями выйти из тяжелой ситуации - спикер парламента Экономика 13:13
Сотрудники полиции несут службу в освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша (ВИДЕО) Общество 13:12
Грузинские туристы надеются посетить освобожденные территории Азербайджана - посол Грузия 13:09
В Азербайджан планируется доставить еще 4 млн доз вакцины от коронавируса - депутат Общество 13:05
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили здание бывшего партийного комитета Гадрутского района (ФОТО) Политика 13:03
Снимаются ограничения на ввоз в Россию томатов для еще нескольких азербайджанских предприятий Бизнес 13:02
Тбилиси становится все более интересным направлением для туристов из Азербайджана - посол Грузия 12:58
Азербайджанский проект Insure планирует расширить возможности онлайн-страхования ИКТ 12:51
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили албанскую церковь в Туге (ФОТО) Политика 12:48
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с Албанской церковью (ФОТО) Политика 12:42
В Азербайджане началась выдача банковских доверенностей с применением мобильного нотариата Финансы 12:38
Азербайджан и Грузия имеют огромный потенциал в области туризма - посол (ФОТО) Экономика 12:34
В Казахстане планируют переработать 17 млн тонн нефти в 2021 г. Энергетика 12:30
В 2020 г. население Азербайджана обменяло непригодные банкноты на 5,4 млн манатов - ЦБ Финансы 12:30
Высокий уровень оснащения азербайджанской армии останется приоритетом - премьер Политика 12:23
Туркменистан и Казахстан рассмотрели возможности развития партнерства в области здравоохранения Бизнес 12:12
В России за сутки выявили 9 393 заразившихся коронавирусом Россия 12:07
В Азербайджане от коронавируса вакцинировались более 450 тыс. человек Общество 12:06
В Азербайджане даны поручения по усилению контроля над использованием бюджетных средств Экономика 12:06
Технологические компании Китая тестируют программу для обхода новых правил Apple США 12:04
В Азербайджане соцвыплаты 2695 семьям шехидов превысили 44 млн манатов - премьер Общество 12:01
Гюльнара Халилова представила шелковые шарфы с орнаментами Карабахских ковров (ФОТО) Стиль 12:01
В Казахстане в четыре раза возросло производство нефтегазохимических продуктов Казахстан 11:56
В 2020 г. на поддержку экономики Азербайджана были выделены 2,5 млрд манатов - премьер-министр Экономика 11:52
К борьбе с пандемией привлечены все ресурсы - премьер-министр Азербайджана Политика 11:37
Дорожную карту по развитию стройиндустрии разработали в Казахстане Казахстан 11:35
2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана - премьер Политика 11:31
Ипотечный фонд Азербайджана назвал количество сданных в аренду с правом последующего выкупа квартир Финансы 11:25
Победа в Отечественной войне открыла перед Азербайджаном новые перспективы - спикер парламента Политика 11:24
В Туркменистане с 2010 г. приватизировано более 500 объектов госсобственности Бизнес 11:22
Оборот розничной торговли фармпродукцией в Азербайджане вырос на более чем 50% Бизнес 11:19
Парламент Азербайджана обсуждает отчет правительства за 2020 г. Политика 11:13
Стала известна причина ареста азербайджанского генерал-лейтенанта запаса Ровшана Алекперова Общество 10:52
Определилось число участников финала предметных олимпиад в Азербайджане Общество 10:48
Увеличилось количество высших учебных заведений, присоединившихся к Азербайджанской Образовательной Сети ИКТ 10:46
Туркменистан обнародовал объем освоенных инвестиций в рамках сельской программы Финансы 10:41
В Казахстане планируется проведение разведочных работ на месторождении «Аль-Фараби» Энергетика 10:40
Стоимость азербайджанской нефти превышает $68 за баррель Финансы 10:37
Холдинг «Байтерек» увеличит объем поддержки в обрабатывающий сектор экономики Казахстана Казахстан 10:33
Названы доходы Азербайджана от розничной торговли бензином и дизтопливом в январе-феврале 2021 г. Энергетика 10:32
Необходимо полностью освободить импорт электромобилей в Азербайджан от налогов и пошлин - эксперт Экономика 10:23
Россиянам покажут концерт "Мой Азербайджан" Культура 10:16
Азербайджанские войска, привлеченные к широкомасштабным учениям, занимают районы сосредоточения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:14
Узбекистан готов наращивать инвестиционное сотрудничество с ЕАЭС Узбекистан 10:08
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:08
Манат укрепился к евро Финансы 09:49
Нацбанк Грузии установил курс лари на 16 марта Грузия 09:46
IATA спрогнозировала сроки возвращения авиаотрасли к допандемическим показателям Транспорт 09:40
Глава МИД Японии заявил госсекретарю США о желании Токио укрепить альянс с Вашингтоном Другие страны 09:22
Парламент Азербайджана сегодня обсудит отчет Кабмина за 2020 г. Политика 09:19
Обзор главных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 09:10
Экономический рост Ирана составил 2,2% за девять месяцев текущего иранского года Экономика 09:00
Илахыр чершенбеси - традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз Интересное 09:00
Наша цель - членство в Европейском Союзе и НАТО - Премьер-министр Грузии Грузия 08:57
Объем производства автомобилей в Казахстане увеличат на 29% Экономика 08:45
Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов - генпрокуратура Азербайджана Азербайджан 08:35
Facebook заключил договор об оплате контента с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии ИКТ 08:27
Швейцарская Stadler поставит в Азербайджан поезда с дизель-электрической силовой установкой Транспорт 08:27
Президент Бразилии в четвертый раз за пандемию сменил министра здравоохранения Другие страны 07:55
КНДР пригрозила ужесточить подход к Южной Корее из-за ее военных учений с США Другие страны 07:38
Токио введет ограничительные пошлины на импорт говядины из США Экономика 07:29
Сингапур и Австралия могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинации Другие страны 07:15
Минздрав Палестины предупредил об опасности новой волны эпидемии коронавируса в стране Арабские страны 06:49
В Канаде зафиксировали первые случаи отказа населения от вакцины компании AstraZeneca Другие страны 06:35
Британский премьер представит обзор по безопасности, обороне и внешней политике Европа 06:14
Главы МИД и Минобороны Японии и США обсудят Китай в ходе встречи в формате "2+2" Другие страны 05:51
Британия расширила список стран, прибывающим из которых надо самоизолироваться в отелях Европа 05:24
Госконсилиум Австрии рекомендовал продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 05:06
Минюст Боливии предложил возбудить еще четыре дела в отношении бывшей и.о. президента Другие страны 04:49
Бразилия подписала контракты с Pfizer и Janssen о покупке вакцин от коронавируса Другие страны 04:32
Марокко продолжит применение вакцины AstraZeneca Другие страны 04:15
Во Франции разрешили применение двух препаратов от COVID-19 на основе комбинации антител Европа 03:57
Двум жителям США предъявили обвинения в связи со смертью полицейского в Капитолии США 03:42
Словения приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 03:25
Сенат США утвердил кандидатуру Деборы Холэнд на пост главы МВД США 03:08
Власти США установили, что взрыв в Нэшвилле в декабре 2020 года не был терактом США 02:51
Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 02:34
В мире за сутки выявили более 391 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 02:17
В работе сервисов Microsoft в США произошел сбой ИКТ 01:59
Министр труда Словакии подал в отставку в связи правительственным кризисом Европа 01:46
Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве Европа 01:13
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Азыхскую пещеру (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:47
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Гадруте (ФОТО) Политика 00:46
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут (ФОТО) Политика 00:25
«Почта Молдовы» о деталях возобновления почтового сообщения с Туркменистаном Строительство 00:01
Испания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca Европа 15 марта 23:13
В Иране будет запущена линия массового производства вакцины от COVID-19 Иран 15 марта 22:54
Названы показатели оборота розничной торговли в Азербайджане Общество 15 марта 22:33
История создания крепости Шахбулаг, или Как тюркские правители короновались в Священном Карабахе (ФОТО) Интересное 15 марта 22:33
Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в регионе Политика 15 марта 22:13
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотоснимками и видеокадрами из поездки на освобожденные территории (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15 марта 22:07
Все новости