Российский Транскапиталбанк и туркменский Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Подписано соглашение о сотрудничестве между российским Транскапиталбанком (ТКБ БАНК ПАО) и Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что соглашение о сотрудничестве призвано укрепить партнерские отношения сторон и обозначить перспективы и направления их развития.

При этом, согласно сообщению, банки установили корреспондентские отношения еще в 2016 году.

Как ранее сообщили Trend в Министерстве иностранных дел России, в 2020 году положительная динамика в российско-туркменской торговле продолжилась – по сравнению с 2019 годом товарооборот увеличился на 39,6 процента и достиг 970,2 миллиона долларов (без учёта поставок туркменского газа). Объём экспорта увеличился на 19,6 процента (до 649,5 миллиона долларов), импорта – на 11,6 процента (до 320,6 миллиона долларов).

«В 2020 году в Туркменистан в основном экспортировались металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства», – отметили в министерстве.

Основной продукцией импорта из Туркменистана были: продукция химической промышленности, текстиль и изделия из него, обувь, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva