Грузия представила 10-летнюю стратегию финансового развития
Лента новостей
Наши LED-решения позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры без естественного освещения – вице-президент Signify
Министерство энергетики Казахстана инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»
Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт
Следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане – глава парламентского комитета
Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов
Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (ФОТО)
Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку подписан протокол по итогам второго заседания Совместной комиссии Азербайджана и Ирака (ФОТО)
Спикер иранского парламента подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества между Ираном и Сербией
Туркменистан и Узбекистан рассматривают выход на новые рынки через транспортные коридоры Южного Кавказа
В агентстве Азербайджана рассказали о состоянии своего сотрудника, пострадавшего при взрыве мины в Агдамском районе (ФОТО)
Азербайджан и Ирак обладают потенциалом для еще большего развития экономических отношений - министр (ФОТО)
Технологические решения от GPS.AZ помогают экономить десятки тысяч манат государственным и частным предприятиям
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)