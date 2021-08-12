Fitch изменило прогноз рейтинга Грузии с «Негативного» на «Стабильный»

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте с "Негативного" на "Стабильный" и подтвердило РДЭ на уровне "BB", сообщает Trend со ссылкой на Fitch Ratings.

Пересмотр прогноза отражает значительно улучшившуюся базовую макроэкономическую ситуацию и уверенность Fitch в том, что власти Грузии продолжат реализацию политики, поддерживающей макроэкономическую стабильность и среднесрочную финансовую устойчивость.

Грузия сильно пострадала от пандемии коронавируса, но хорошо справилась с внешним потрясением, говорится в сообщении.

По данным статистики, реальный рост ВВП Грузии в первом полугодии 2021 года составил 12,7 процента.

Fitch прогнозирует, что коэффициент государственного долга Грузии понизится до 56 процентов в 2021 году и до 55,2 процента - в 2023 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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