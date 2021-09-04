Туркменистан закупит в ОАЭ оборудование для модернизации сети передачи данных

БАКУ /Trend/ - Туркменское агентство «Туркменсвязь» закупит у компании Beat Trade FZE (ОАЭ) оборудование для модернизации мультисервисной сети передачи данных, передает Trend со ссылкой на информационный «Туркменпортал».

По его данным, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, разрешающее «Туркменсвязи» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров заключить с компанией Beat Trade FZE контракт на закупку, доставку, монтаж, запуск соответствующего оборудования, программного обеспечения и лицензий для модернизации мультисервисной сети передачи данных, а также на оказание технической поддержки.

Сообщается, что документ подписан с целью дальнейшего совершенствования проводимых работ по реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы».

Подписывая на заседании правительства данное постановление, президент подчеркнул, что в настоящее время в Туркменистане реализуются программные меры по цифровизации всех сфер народного хозяйства, внедрению в производство научных разработок, что имеет большое значение в совершенствовании деятельности отраслей согласно требованиям времени.

Сделав акцент на необходимости усиления проводимых в данном направлении работ и дальнейшей модернизации отраслей, Бердымухамедов поручил руководителю агентства активизировать претворение в жизнь проектов по цифровизации, уделив особое внимание наращиванию соответствующей инфраструктуры.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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