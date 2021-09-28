Dow Jones завершил последние торги в плюсе, S&P 500 и Nasdaq снизились

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Dow Jones Industrial Average вырос благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, а также банков, поддержку которым оказал рост доходностей US Treasuries. В то же время падение котировок бумаг технологических компаний привело к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite.

Рост доходностей казначейских облигаций США стал важным катализатором для рынка акций в понедельник, пишет MarketWatch. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в ходе торгов поднималась выше 1,5%, что является максимумом с июня.

Повышение доходностей американских госбумаг приводит к подъему ставки дисконтирования, используемой при оценке акций, и это больше всего сказывается на технологических компаниях, в котировки которых обычно закладываются перспективы быстрого роста прибылей, отмечают эксперты. В то же время для банков, бизнес-модели которых выигрывают в результате увеличения долгосрочных ставок, повышение доходностей US Treasuries является положительным фактором.

Бумаги Goldman Sachs Group Inc. подорожали по итогам торгов в понедельник на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,4%, Morgan Stanley - на 2,1%, Citigroup - на 1,5%.

Котировки акций нефтяных компаний уверенно выросли на фоне продолжающегося подъема цен на нефть. Стоимость акций Exxon Mobil Corp. увеличилась на 3%, Chevron Corp. - на 2,4%, Chesapeake Energy Corp. - на 6,6%.

Цены на нефть растут на фоне сокращения запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы. Brent подорожала до максимума с октября 2018 года, и аналитики Goldman Sachs прогнозируют подъем цены до $90 за баррель к концу текущего года, отмечая, что нефтяной рынок может столкнуться с более серьезным дефицитом, чем думают многие.

В фокус внимания трейдеров в понедельник также попали проблемы с энергоснабжением в КНР. Требования китайских властей к бизнесу, вызванные желанием добиться поставленных целей в плане снижения вредных выбросов, приводят к приостановке работы предприятий, что ставит под угрозу поставки смартфонов и других потребительских товаров в преддверии праздничного сезона, отмечают аналитики.

В минувшие выходные стало известно, что один из производителей компонентов для устройств Apple Inc. был вынужден приостановить производство на предприятии рядом с Шанхаем по предписанию местных властей.

Акции Apple подешевели на 1,1% по итогам торгов в понедельник. Стоимость бумаг Amazon.com Inc. опустилась на 0,6%, Alphabet Inc. - на 0,8%.

Статданные по экономике США, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в стране в августе увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,5% в июле и превысили консенсус-прогноз экспертов, предполагавший повышение на 0,7%.

Главы двух Федеральных резервных банков (ФРБ) Чикаго и Нью-Йорка в понедельник дали понять, что готовы к сворачиванию программы выкупа активов американским Центробанком, но не намерены спешить с повышением базовой ставки.

Так, председатель ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что Федрезерву следует в ближайшее время приступить к сокращению объемов выкупа активов. При этом он отметил, что "дальнейшие решения Федрезерва, касающиеся направления краткосрочных ставок, гораздо менее очевидны" для него в данный момент, поскольку у него нет уверенности в том, что долгосрочные инфляционные ожидания соответствуют целям Федрезерва.

Тем временем, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что до момента повышения ставки экономике США "по-прежнему предстоит пройти долгий путь к достижению максимальной занятости".

Стоимость бумаг американского производителя полимеров Kraton Corp. подскочила по итогам торгов на 9,4%. Компания сообщила, что ее покупает DL Chemical Co. за $2,5 млрд, или $46,5 за акцию, что включает 12%-ную премию к рыночной цене акций Kraton в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 71,37 пункта (0,21%) и составил 34869,37 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 12,37 пункта (0,28%) - до 4443,11 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,73 пункта (0,52%) и составил 14969,97 пункта.