Генпланы по восстановлению освобожденных территорий подготавливаются по 14 районам - госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральные планы по восстановлению освобожденных территорий подготавливаются по 14 районам.

Об этом сказал в пятницу заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Ильгар Исбатов в ходе научно-практической конференции, посвященной Победе Азербайджана в 44-дневной войне, передает Trend.

По его словам, в период оккупации армянские вандалы нанесли ущерб 13,197 тысячи гектарам лесных массивов, 7 тысячам общественных объектов, 693 школам, 927 библиотекам и сотням других объектов.

«Госкомитет продолжает собирать информацию о разрушениях, которые учинила Армения за период оккупации», - сказал он.

Отметим, что в научно-практической конференции в азербайджанском архитектурно-строительном университете приняли участие представители высших учебных заведений, научных организаций и профильных учреждений республики.

С докладами выступили ректор университета, профессор Гюльчохра Мамедова, глава комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев, руководитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вусал Гасымлы.