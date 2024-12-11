Назван объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны

БАКУ /Trend/ - По итогам января-сентября 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 408 миллионов долларов США.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"По итогам января-сентября в пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов из Азербайджана входят Турция - 118 миллионов долларов, США - 45 миллионов долларов, Россия - 44 миллиона долларов, Грузия - 36 миллионов долларов и Великобритания - 22 миллиона долларов", - подчеркнул он.

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