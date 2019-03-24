Азербайджан и BP могут начать геологоразведку в Аральском море

24 марта 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR прокомментировала информацию о том, что BP и SOCAR рассматривают возможность проведения геологоразведки на двух инвестиционных блоках на водной акватории Аральского моря.

"Между сторонами проводятся консультации, рассматриваются предложения. На данный момент сотрудничество идет именно в этом ключе. Если в будущем будет принято решение о проведении разведочных работ, мы соответственно оповестим общественность", - сказали в компании.

Ранее, Podrobno.uz сообщил со ссылкой на замдиректора "Нефтегазинвеста" Хусниддина Тураева, что BP и SOCAR рассматривают возможность проведения геологоразведки на двух инвестиционных блоках на водной акватории Аральского моря.

"Обе эти компании в консорциуме начали работу в Узбекистане. С ними подписаны меморандумы о сотрудничестве, а также соглашение о конфиденциальности. В частности, они рассматривают проведение геологоразведочных работ на двух инвестиционных блоках на водной акватории Аральского моря. В прошлом году мы передали им необходимую геологическую информацию. В настоящее время они изучают материалы. Надеемся, что они примут решение по дальнейшим работам на данных блоках в ближайшее время", – сказал Тураев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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