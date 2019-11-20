Азербайджан нарастил транспортировку газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум

20 ноября 2019 12:57 (UTC+04:00)

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