БАКУ /Trend/ - К 2030 году доля «зеленой» энергии в энергетическом секторе Казахстана будет доведена до 15 процентов.

Об этом, как передает в пятницу Trend, в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

«В декабре 2020 года на организованном в рамках ООН Саммите по климатическим амбициям Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году. Мы прилагаем последовательные усилия по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии. Так, по состоянию на 2020 год данный показатель составил 3 процента, в 2022 г. планируется его удвоить и довести до 6 процентов»,— сказал Мамин.

Глава правительства отметил, что в 2020 году был принят обновленный План мероприятий по реализации «Концепции по переходу РК к "зеленой" экономике» на 2021–2030 годы. План разработан в тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС, в нем предусмотрены меры по нивелированию наиболее серьезных экологических вызовов, стоящих перед страной.

Исполнение запланированных мероприятий позволит обеспечить соблюдение долгосрочных обязательств Казахстана по «зеленому» росту» при достижении цели по вхождению в список 30 наиболее развитых экономик мира. Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял меры по улучшению инвестиционной среды для развития альтернативной энергетики.

«Мы приняли ряд комплексных мер по поддержке производителей возобновляемых источников энергии и улучшению инвестиционной привлекательности рынка. Так, к примеру, чтобы сделать структуру спроса более предсказуемой и существенной для производителей, введены аукционы по возобновляемым источникам энергии. В результате за последние 6 лет установленная мощность ВИЭ увеличилась почти в 10 раз – со 180 МВт в 2014 г. до 1650 МВт в 2020 году», — сказал А. Мамин.

В целях реализации задач устойчивого развития в Казахстане принят новый Экологический кодекс, который будет способствовать ускоренному внедрению в стране передовых технологий возобновляемых источников энергии. 50 крупнейших предприятий Казахстана будут обязаны расширять использование наилучших доступных технологий в своем производственном процессе.



(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)