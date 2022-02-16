ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ - фон дер Ляйен

Европейский союз предусмотрел меры, которые помогут европейским странам справиться с частичным прекращением импорта газа из России, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации", - заявила она журналистам в Страсбурге.

По словам фон дер Ляйен, ЕС обсудил с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа.

"Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ(...), спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС", - сказала она.

Председатель Еврокомиссии заявила, что эти усилия приносят плоды, напомнив о решении Японии, которая заявила на прошлой неделе, что переадресует часть партий СПГ в Европу в ответ на просьбы ЕС и США.

Фон дер Ляйен сказала, что развитие европейской энергетической инфраструктуры в последние годы позволило улучшить распределение газа и электроэнергии между странами, но полное прекращение поставок российского газа все равно потребует дополнительных мер.