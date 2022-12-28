Turkcell создаст сеть 5G для SOCAR Türkiye

БАКУ/Trend/ - Turkcell создаст для SOCAR Türkiye сеть 5G для ускорения цифровой трансформации компании, сообщает Trend в среду со ссылкой на Business Wire.

Частная беспроводная сеть с поддержкой 5G будет развернута на полуострове Алиага, где находятся объекты SOCAR Türkiye.

«Как крупнейший промышленный холдинг Турции, SOCAR Türkiye является ведущей компанией в области цифровой трансформации в энергетической отрасли. Мы готовим SOCAR Türkiye и объекты на полуострове Алиага к 5G с технологией Turkcell», — сказал директор SOCAR Türkiye по цифровой трансформации и информационных технологий Хакан Иргит.

Директор по корпоративным продажам Turkcell Джейхун Озата заявил, что компания очень рада внести свой вклад в цифровизацию объектов на полуострове Алиага с помощью сети нового поколения, совместимой с 5G.

«В рамках этого проекта будут использованы самые передовые приложения Индустрии 4.0, обеспечивающие высокий уровень эффективности, гибкости, качества и производительности. Очевидно, что большинство секторов, особенно энергетический, будут следовать этому образцу», — добавил Озата.

Twitter: @Lyaman_Zeyn