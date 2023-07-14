Азербайджан и ACWA Power обсудили проекты в области "зеленой энергетики" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и "ACWA Power" обсудили проекты в области "зеленой энергетики".

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с Мохаммадом Абунайяном, председателем совета директоров "ACWA Power", мы обсудили текущие совместные проекты в области "зеленой энергетики". Мы также изучили возможности расширения нашего сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что Азербайджан является одной из стран с высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Так, потенциал возобновляемых источников энергии, экономически целесообразных и технически реализуемых, оценивается в 27 000 МВт, в том числе 3 000 МВт энергии ветра, 23 000 МВт солнечной энергии, 380 МВт биоэнергетического потенциала, 520 МВт энергии горных рек.

В стране реализуются крупные проекты по возобновляемым источникам энергии совместно с Masdar, ACWA Power и bp.

На долю освобожденных территорий приходится около 25 процентов внутренних водных ресурсов Азербайджана, что составляет примерно 2,56 миллиарда кубометров в год. В частности, имеется большой потенциал для реализации проектов солнечной энергетики на освобожденных территориях.

Потенциал солнечной энергетики на освобожденных территориях оценивается более чем в 7200 МВт.

Согласно концепции создания "зеленых" зон, электроэнергия, потребляемая в освобожденных районах Азербайджана, будет производиться только из возобновляемых источников энергии.