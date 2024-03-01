Будут вложены инвестиции для доставки азербайджанского газа в большее количество стран Юго-Восточной Европы

БАКУ /Trend/ - Будут вложены инвестиции для доставки азербайджанского газа в большее количество стран Центральной и Юго-Восточной Европы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня государственный секретарь по политике безопасности и энергетической безопасности министерства иностранных дел и торговли Венгрии Петер Штарай, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Он отметил, что Венгрия всегда поддерживала строительство Южного газового коридора.

«Увеличение его мощности важно не только для Венгрии, Центральной и Восточной Европы, но и в остальной Европе. В рамках соглашения по «Кольцу солидарности» будут вложены инвестиции в региональную инфраструктуру для доставки азербайджанского газа в большее количество стран Центральной и Юго-Восточной Европы. А газовые запасы Турции будут играть все большую роль в газоснабжении нашего региона. Мы надеемся, что азербайджанский газ сможет в будущем внести существенный вклад в диверсификацию природного газа на Западных Балканах», - добавил госсекретарь.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

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