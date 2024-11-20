Для достижения углеродной нейтральности необходимо внедрять меры повышения эффективности - IRU

БАКУ /Trend/ - Для достижения углеродной нейтральности необходимо внедрять меры повышения эффективности, которые можно реализовать немедленно.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто в ходе круглого стола высокого уровня на тему "Озеленение городского транспорта".

"Главное сейчас — прагматизм и действия. Наш путь к 2050 году и достижению углеродной нейтральности — это марафон, а не спринт, и начинать нужно уже сегодня. Важно внедрять меры повышения эффективности, которые можно реализовать немедленно.

Например, до COP29 мы совместно с FIA обучили 5 тысяч водителей автобусов, маршруток и такси снижать выбросы углерода на 15 процентов. Это пример того, как действовать здесь и сейчас, вместо того чтобы откладывать до 2050 года. Важно задать себе вопрос: что мы можем сделать уже сегодня? Например, в городах на автобусах часто пишут, что один автобус заменяет 30 автомобилей. Как сделать так, чтобы автобусы и маршрутки стали настолько удобными и привлекательными, чтобы люди начали массово пересаживаться на них? Тем более, что они сокращают углеродные выбросы на 81 процент на пассажирокилометр и являются самым безопасным видом транспорта", - сказал он.

По его словам, Также стоит обратить внимание на финансирование.

"Инвестиции в автобусы и маршрутки обходятся в 10 раз дешевле, чем вложения в железнодорожный транспорт. Конечно, железные дороги тоже важны, но если нужна быстрая и гибкая альтернатива, то автобусы и маршрутки — идеальный вариант, чтобы пересадить людей из автомобилей. Что касается грузоперевозок внутри городов, использование экологичных грузовиков (EcoTrucks), по данным ITF, позволяет сократить углеродные выбросы на 30 процентов. Это решение уже доступно, и его нужно активно использовать. Таким образом, благодаря обучению водителей и внедрению EcoTrucks мы уже можем сократить выбросы на 45 процентов", - добавил Умберто де Претто.