Иран и Туркменистан обсудили возможности расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере

БАКУ /Trend/ - На встрече в Ашхабаде между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади и председателем Центрального банка Мохаммедом Реза Фарзином обсуждались возможности расширения двустороннего сотрудничества стран в нефтегазовой сфере и диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

На встрече было отмечено, что стороны имеют все возможности для дальнейшего расширения диалога в нефтегазовой сфере, была отмечена польза регулярного обмена мнениями о нахождении и применении на практике новых форм и методов взаимодействия в этой сфере. Говорилось о том, что торгово-экономическое сотрудничество является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений и занимает важное место во внешнеторговом обороте Туркменистана.

Также было отмечено, что между двумя странами налажено многовекторное эффективное партнерство в политической, дипломатической, финансово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Между Ираном и Туркменистаном подписаны 4 совместных документа о сотрудничестве.

Отметим, что 5 декабря министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил, что Иран ведет переговоры с Туркменистаном и Азербайджаном по газовому свопу.