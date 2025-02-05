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С морских производственных объектов SOCAR проведена эвакуация сотрудников

Энергетика Материалы 5 февраля 2025 09:48 (UTC +04:00)
С морских производственных объектов SOCAR проведена эвакуация сотрудников

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В связи с резким изменением погодных условий на территории страны, на производственных площадках Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) усилены меры безопасности.

Об этом в среду Trend сообщили в SOCAR.

Отмечается, что ограничено выполнение опасных работ, а также приняты соответствующие меры для защиты здоровья сотрудников в соответствии с нормами труда.

Кроме того, во всех подразделениях компании проводится просветительская работа, а на ряде производственных объектов, расположенных в море, были проведены эвакуации.

Сложившаяся ситуация находится под контролем.

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