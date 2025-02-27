Португалия значительно увеличила импорт нефти из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе этого года из Азербайджана в Португалию было экспортировано 216 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 109,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно отчету, этот показатель на 21,2 миллиона долларов США или 24,1 процента больше в стоимостном выражении и на 77,3 тысячи тонн или 55,7 процента больше в объемном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года.

За этот период Португалия заняла 5-е место среди стран-экспортеров нефти из Азербайджана.

Отметим, что за отчетный период сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, больше всего экспортировались из Азербайджана в Италию. Так, в январе этого года Италия импортировала из Азербайджана 1,7 миллиона тонн нефти на сумму 932,7 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в стоимостном выражении составляет 822,2 миллиона долларов США или в 8,4 раза больше, а по объему - больше на 1,5 миллиона тонн или в 9,4 раза.