Оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 199 млн манатов

14 марта 2019 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 13 марта составил 199,3 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 198,9 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4388 маната за ноту.

Также были совершены сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 473,4 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (399,9 тысячи манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (43,4 тысячи долларов – 73,8 тысячи манатов).

Официальный курс на 14 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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