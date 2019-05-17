В Азербайджане презентована поисковая система финансовых продуктов

17 мая 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) презентовал информационно-поисковую систему финансовых продуктов и услуг, сообщает в пятницу Trend.

Как отметила заведующая отделом экономического просвещения ЦБА Улькяр Бабаева, система будет сдана в эксплуатацию в ближайшие дни, а в июле текущего года будет запущена мобильная версия.

По словам Бабаевой, в системе уже зарегистрированы 20 банков. В будущем ожидается присоединение других банков, небанковских кредитных организаций, лизинговых и страховых компаний.

Новая система станет частью портала bizimpullar.az и позволит собрать в единой платформе всю информацию о продуктах и услугах финансовых организаций.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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