Выгодное предложение для клиентов Амрахбанка - аренда депозитных ячеек

16 июля 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Амрахбанк предоставляет возможность арендовать сейф для хранения ценных вещей, документов, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Клиенты, хранящие ценности в депозитариях Амрахбанка, могут быть спокойны за их сохранность, так как для защиты от краж, грабежей, пожаров и подобных негативных происшестий в банке имеется передовое техническое оборудование и система безопасности высочайшего уровня.

Преимущества депозитных сейфов Амрахбанка:

• Сейфы находятся в Головном офисе банка в условиях повышенной безопасноти в подземном депозитарии

• Депозитарии оснащены беспрерывной 24-х часовой поддержкой охраны, сигнализацией и противопожарной системы.

• Не требуется предоставление информации о хранящихся ценностях

• Правом доступа к сейфу обладает сам клиент или его непосредственные представители, по доверенности

• Услугой аренды могут пользоваться как физические, так и юридические лица

Для аренды банковского сейфа достаточно обратиться в Головной Офис Амрахбанка, расположенный по адресу проспект Ходжалы 36 А (напростив метро Хатаи).

Тарифы за аренду банковских сейфов варьируются в зависимости от размеров выбранного сейфа:

Размеры сейфа Тариф за месячную аренду

40 mm x 70 mm x 440 mm 15 AZN

70 mm x 270 mm x 440 mm 25 AZN

80 mm x 250 mm x 350 mm 30 AZN

170 mm x 240 mm x 440 mm 50 AZN

180 mm x 250 mm x 350 mm 60 AZN

300 mm x 270 mm x 440 mm 100 AZN

580 mm x 250 mm x 350 mm 120 AZN

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