Выгодное предложение для клиентов Амрахбанка - аренда депозитных ячеек

БАКУ/Trend/- Амрахбанк предоставляет возможность арендовать сейф для хранения ценных вещей, документов, сообщает Trend со ссылкой на банк.
Клиенты, хранящие ценности в депозитариях Амрахбанка, могут быть спокойны за их сохранность, так как для защиты от краж, грабежей, пожаров и подобных негативных происшестий в банке имеется передовое техническое оборудование и система безопасности высочайшего уровня.
Преимущества депозитных сейфов Амрахбанка:
• Сейфы находятся в Головном офисе банка в условиях повышенной безопасноти в подземном депозитарии
• Депозитарии оснащены беспрерывной 24-х часовой поддержкой охраны, сигнализацией и противопожарной системы.
• Не требуется предоставление информации о хранящихся ценностях
• Правом доступа к сейфу обладает сам клиент или его непосредственные представители, по доверенности
• Услугой аренды могут пользоваться как физические, так и юридические лица
Для аренды банковского сейфа достаточно обратиться в Головной Офис Амрахбанка, расположенный по адресу проспект Ходжалы 36 А (напростив метро Хатаи).
Тарифы за аренду банковских сейфов варьируются в зависимости от размеров выбранного сейфа:
Размеры сейфа Тариф за месячную аренду
40 mm x 70 mm x 440 mm 15 AZN
70 mm x 270 mm x 440 mm 25 AZN
80 mm x 250 mm x 350 mm 30 AZN
170 mm x 240 mm x 440 mm 50 AZN
180 mm x 250 mm x 350 mm 60 AZN
300 mm x 270 mm x 440 mm 100 AZN
580 mm x 250 mm x 350 mm 120 AZN
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