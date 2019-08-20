В Азербайджане в будущем году будет внедрен новый механизм аграрного страхования

20 августа 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Механизм аграрного разработан рабочей группой в подчинении министерства сельского хозяйства с участием представителей министерств финансов, экономики, юстиции, палаты по надзору над финансовыми рынками и государственного комитета по вопросам имущества, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В ходе разработки механизма был изучен и учтен опыт таких передовых стран как США, Канада, Испания, Турция и Израиль. Были проведены встречи и обсуждения со специалистами этих стран в сфере сельского хозяйства, а на заключительном этапе была подготовлена модель на основе сотрудничества государственного и частного секторов.

Новый механизм страхования впервые предусматривает создание в Азербайджане коллективной системы страхования. Благодаря такой системе, участники страхуются за счет совокупных средств, создавая коллективный страховой капитал. В отличие от правил страховых компаний, при отсутствии каких либо страховых случаев, эти средства не обнуляются, а переносятся на следующий год. К тому же, государство намерено согласно установленным процентным ставкам, субсидировать аграрное страхование. Подразумевается, что в результате, будет обеспечена устойчивая и эффективная система страхования, одновременно, избавляющая государственный бюджет от чрезмерного бремени в случаях стихийных бедствий и катастроф.

Ожидается, что эти меры послужaт росту ВВП ненефтяного сектора экономики, обеспечению продовольственной безопасности и привлечению инвестиций в аграрный сектор.

Новый механизм предусматривает создание управленческого органа, который будет учрежден страховыми компаниями при Фонде аграрного страхования. Основной функцией управляющей компании будет осуществление исполнительных полномочий Фонда, продажа страховых договоров, организация подготовки и поддержки собственной электронной информационной системы.

Новый механизм начнет действовать с 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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