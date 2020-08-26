Kapital Bank разместит привилегированные акции на БФБ

БАКУ /Trend/ - Решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) с 25 августа 2020 года ценные бумаги ОАО "Kapital Bank" включены в листинг в стандартном сегменте рынка БФБ, сообщает Trend в среду со ссылкой на биржу.

Размещение привилегированных акций ОАО "Kapital Bank" в листинге в стандартном сегменте рынка БФБ состоится 28 августа 2020 года и, согласно проспекту эмиссии, размещение продлится семь рабочих дней.

На аукционе будут предложены выпущенные для торговли 1 614 205 ценных бумаг с годовой процентной прибылью 15 процентов.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций ОАО "Kapital Bank" является инвестиционная компания Pasha Kapital.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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