Kapital Bank разместит привилегированные акции на БФБ
БАКУ /Trend/ - Решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) с 25 августа 2020 года ценные бумаги ОАО "Kapital Bank" включены в листинг в стандартном сегменте рынка БФБ, сообщает Trend в среду со ссылкой на биржу.
Размещение привилегированных акций ОАО "Kapital Bank" в листинге в стандартном сегменте рынка БФБ состоится 28 августа 2020 года и, согласно проспекту эмиссии, размещение продлится семь рабочих дней.
На аукционе будут предложены выпущенные для торговли 1 614 205 ценных бумаг с годовой процентной прибылью 15 процентов.
Андеррайтером по выпуску государственных облигаций ОАО "Kapital Bank" является инвестиционная компания Pasha Kapital.
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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