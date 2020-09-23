Курс маната укрепляется к евро и стабилен к рублю

Финансы 23 сентября 2020 09:38 (UTC+04:00)
Курс маната укрепляется к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9854 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

23 сентября 2020 г.:

22 сентября 2020 г.:

23 августа 2020 г.:

23 сентября 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

1,9854

2,0006

2,019

1,8739

-0,0152

-0,0336

0,1115

1 российский рубль

0,0223

0,0223

0,023

0,0266

0

-0,0007

-0,0043

1 турецкая лира

0,2218

0,2228

0,2331

0,2962

-0,0010

-0,0113

-0,0744

1 австралийский доллар

1,2113

1,2274

1,2241

1,1522

-0,0161

-0,0128

0,0591

1 аргентинский песо

0,0225

0,0225

0,0231

0,03

0

-0,0006

-0,0075

1 белорусский рубль

0,658

0,6564

0,6828

0,8323

0,0016

-0,0248

-0,1743

1 бразильский реал

0,3107

0,314

0,3058

0,4099

-0,0033

0,0049

-0,0992

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1009

0,1013

0,0987

0,114

-0,0004

0,0022

-0,0131

100 южнокорейских вон

0,1459

0,1461

0,1434

0,1424

-0,0002

0,0025

0,0035

1 чешская крона

0,0737

0,0737

0,0776

0,0725

0

-0,0039

0,0012

100 чилийских песо

0,219

0,2198

0,2157

0,2369

-0,0008

0,0033

-0,0179

1 китайский юань

0,2502

0,2505

0,2461

0,239

-0,0003

0,0041

0,0112

1 датская крона

0,2668

0,2689

0,2712

0,2509

-0,0021

-0,0044

0,0159

1 грузинский лари

0,5226

0,5267

0,5539

0,5724

-0,0041

-0,0313

-0,0498

1 гонконгский доллар

0,2194

0,2194

0,2194

0,2169

0

0

0,0025

1 индийская рупия

0,0231

0,0232

0,0227

0,024

-0,0001

0,0004

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,162

2,1796

2,2511

2,1224

-0,0176

-0,0891

0,0396

100 индонезийских рупий

0,0115

0,0115

0,0115

0,0121

0

0

-0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1901

0,1921

0,1953

0,1753

-0,0020

-0,0052

0,0148

1 швейцарский франк

1,8451

1,859

1,874

1,7147

-0,0139

-0,0289

0,1304

1 израильский шекель

0,4949

0,4921

0,4998

0,4831

0,0028

-0,0049

0,0118

1 канадский доллар

1,2754

1,2776

1,2914

1,2806

-0,0022

-0,0160

-0,0052

1 кувейтский динар

5,5517

5,5588

5,5636

5,5963

-0,0071

-0,0119

-0,0446

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0041

0,0044

0

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,0215

0,0215

0,0218

0,0238

0

-0,0003

-0,0023

100 ливанских фунтов

0,112

0,1123

0,1126

0,1122

-0,0003

-0,0006

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4085

0,4109

0,4071

0,4082

-0,0024

0,0014

0,0003

1 мексиканский песо

0,0781

0,0796

0,077

0,0875

-0,0015

0,0011

-0,0094

1 молдавская лея

0,1018

0,1023

0,1023

0,0963

-0,0005

-0,0005

0,0055

1 египетский фунт

0,1078

0,108

0,1067

0,1042

-0,0002

0,0011

0,0036

1 норвежская крона

0,1811

0,1829

0,191

0,1879

-0,0018

-0,0099

-0,0068

100 узбекских сомов

0,0166

0,0165

0,0166

0,0181

0,0001

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4427

0,4449

0,461

0,4286

-0,0022

-0,0183

0,0141

1 сингапурский доллар

1,2438

1,2478

1,2446

1,2356

-0,0040

-0,0008

0,0082

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4002

2,4026

2,4014

2,3304

-0,0024

-0,0012

0,0698

1 тайваньский доллар

0,0584

0,0586

0,0578

0,0549

-0,0002

0,0006

0,0035

1 таджикский сомони

0,1646

0,1646

0,1648

0,1754

0

-0,0002

-0,0108

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0601

0,0602

0,0621

0,0698

-0,0001

-0,0020

-0,0097

100 японских иен

1,618

1,6262

1,6094

1,5782

-0,0082

0,0086

0,0398

1 новозеландский доллар

1,124

1,1343

1,1121

1,0668

-0,0103

0,0119

0,0572

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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