Курс маната укрепляется к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9854 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 23 сентября 2020 г.: 22 сентября 2020 г.: 23 августа 2020 г.: 23 сентября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 1,9854 2,0006 2,019 1,8739 -0,0152 -0,0336 0,1115 1 российский рубль 0,0223 0,0223 0,023 0,0266 0 -0,0007 -0,0043 1 турецкая лира 0,2218 0,2228 0,2331 0,2962 -0,0010 -0,0113 -0,0744 1 австралийский доллар 1,2113 1,2274 1,2241 1,1522 -0,0161 -0,0128 0,0591 1 аргентинский песо 0,0225 0,0225 0,0231 0,03 0 -0,0006 -0,0075 1 белорусский рубль 0,658 0,6564 0,6828 0,8323 0,0016 -0,0248 -0,1743 1 бразильский реал 0,3107 0,314 0,3058 0,4099 -0,0033 0,0049 -0,0992 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1009 0,1013 0,0987 0,114 -0,0004 0,0022 -0,0131 100 южнокорейских вон 0,1459 0,1461 0,1434 0,1424 -0,0002 0,0025 0,0035 1 чешская крона 0,0737 0,0737 0,0776 0,0725 0 -0,0039 0,0012 100 чилийских песо 0,219 0,2198 0,2157 0,2369 -0,0008 0,0033 -0,0179 1 китайский юань 0,2502 0,2505 0,2461 0,239 -0,0003 0,0041 0,0112 1 датская крона 0,2668 0,2689 0,2712 0,2509 -0,0021 -0,0044 0,0159 1 грузинский лари 0,5226 0,5267 0,5539 0,5724 -0,0041 -0,0313 -0,0498 1 гонконгский доллар 0,2194 0,2194 0,2194 0,2169 0 0 0,0025 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0227 0,024 -0,0001 0,0004 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,162 2,1796 2,2511 2,1224 -0,0176 -0,0891 0,0396 100 индонезийских рупий 0,0115 0,0115 0,0115 0,0121 0 0 -0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1901 0,1921 0,1953 0,1753 -0,0020 -0,0052 0,0148 1 швейцарский франк 1,8451 1,859 1,874 1,7147 -0,0139 -0,0289 0,1304 1 израильский шекель 0,4949 0,4921 0,4998 0,4831 0,0028 -0,0049 0,0118 1 канадский доллар 1,2754 1,2776 1,2914 1,2806 -0,0022 -0,0160 -0,0052 1 кувейтский динар 5,5517 5,5588 5,5636 5,5963 -0,0071 -0,0119 -0,0446 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0041 0,0044 0 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,0215 0,0215 0,0218 0,0238 0 -0,0003 -0,0023 100 ливанских фунтов 0,112 0,1123 0,1126 0,1122 -0,0003 -0,0006 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4085 0,4109 0,4071 0,4082 -0,0024 0,0014 0,0003 1 мексиканский песо 0,0781 0,0796 0,077 0,0875 -0,0015 0,0011 -0,0094 1 молдавская лея 0,1018 0,1023 0,1023 0,0963 -0,0005 -0,0005 0,0055 1 египетский фунт 0,1078 0,108 0,1067 0,1042 -0,0002 0,0011 0,0036 1 норвежская крона 0,1811 0,1829 0,191 0,1879 -0,0018 -0,0099 -0,0068 100 узбекских сомов 0,0166 0,0165 0,0166 0,0181 0,0001 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4427 0,4449 0,461 0,4286 -0,0022 -0,0183 0,0141 1 сингапурский доллар 1,2438 1,2478 1,2446 1,2356 -0,0040 -0,0008 0,0082 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4002 2,4026 2,4014 2,3304 -0,0024 -0,0012 0,0698 1 тайваньский доллар 0,0584 0,0586 0,0578 0,0549 -0,0002 0,0006 0,0035 1 таджикский сомони 0,1646 0,1646 0,1648 0,1754 0 -0,0002 -0,0108 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0602 0,0621 0,0698 -0,0001 -0,0020 -0,0097 100 японских иен 1,618 1,6262 1,6094 1,5782 -0,0082 0,0086 0,0398 1 новозеландский доллар 1,124 1,1343 1,1121 1,0668 -0,0103 0,0119 0,0572

(Автор: Зейни Джафаров)

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