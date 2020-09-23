Курс маната укрепляется к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,9854 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
23 сентября 2020 г.:
|
22 сентября 2020 г.:
|
23 августа 2020 г.:
|
23 сентября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9854
|
2,0006
|
2,019
|
1,8739
|
-0,0152
|
-0,0336
|
0,1115
|
1 российский рубль
|
0,0223
|
0,0223
|
0,023
|
0,0266
|
0
|
-0,0007
|
-0,0043
|
1 турецкая лира
|
0,2218
|
0,2228
|
0,2331
|
0,2962
|
-0,0010
|
-0,0113
|
-0,0744
|
1 австралийский доллар
|
1,2113
|
1,2274
|
1,2241
|
1,1522
|
-0,0161
|
-0,0128
|
0,0591
|
1 аргентинский песо
|
0,0225
|
0,0225
|
0,0231
|
0,03
|
0
|
-0,0006
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,658
|
0,6564
|
0,6828
|
0,8323
|
0,0016
|
-0,0248
|
-0,1743
|
1 бразильский реал
|
0,3107
|
0,314
|
0,3058
|
0,4099
|
-0,0033
|
0,0049
|
-0,0992
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1009
|
0,1013
|
0,0987
|
0,114
|
-0,0004
|
0,0022
|
-0,0131
|
100 южнокорейских вон
|
0,1459
|
0,1461
|
0,1434
|
0,1424
|
-0,0002
|
0,0025
|
0,0035
|
1 чешская крона
|
0,0737
|
0,0737
|
0,0776
|
0,0725
|
0
|
-0,0039
|
0,0012
|
100 чилийских песо
|
0,219
|
0,2198
|
0,2157
|
0,2369
|
-0,0008
|
0,0033
|
-0,0179
|
1 китайский юань
|
0,2502
|
0,2505
|
0,2461
|
0,239
|
-0,0003
|
0,0041
|
0,0112
|
1 датская крона
|
0,2668
|
0,2689
|
0,2712
|
0,2509
|
-0,0021
|
-0,0044
|
0,0159
|
1 грузинский лари
|
0,5226
|
0,5267
|
0,5539
|
0,5724
|
-0,0041
|
-0,0313
|
-0,0498
|
1 гонконгский доллар
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2194
|
0,2169
|
0
|
0
|
0,0025
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0227
|
0,024
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,162
|
2,1796
|
2,2511
|
2,1224
|
-0,0176
|
-0,0891
|
0,0396
|
100 индонезийских рупий
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0115
|
0,0121
|
0
|
0
|
-0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1901
|
0,1921
|
0,1953
|
0,1753
|
-0,0020
|
-0,0052
|
0,0148
|
1 швейцарский франк
|
1,8451
|
1,859
|
1,874
|
1,7147
|
-0,0139
|
-0,0289
|
0,1304
|
1 израильский шекель
|
0,4949
|
0,4921
|
0,4998
|
0,4831
|
0,0028
|
-0,0049
|
0,0118
|
1 канадский доллар
|
1,2754
|
1,2776
|
1,2914
|
1,2806
|
-0,0022
|
-0,0160
|
-0,0052
|
1 кувейтский динар
|
5,5517
|
5,5588
|
5,5636
|
5,5963
|
-0,0071
|
-0,0119
|
-0,0446
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0,0044
|
0
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0215
|
0,0215
|
0,0218
|
0,0238
|
0
|
-0,0003
|
-0,0023
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1123
|
0,1126
|
0,1122
|
-0,0003
|
-0,0006
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4085
|
0,4109
|
0,4071
|
0,4082
|
-0,0024
|
0,0014
|
0,0003
|
1 мексиканский песо
|
0,0781
|
0,0796
|
0,077
|
0,0875
|
-0,0015
|
0,0011
|
-0,0094
|
1 молдавская лея
|
0,1018
|
0,1023
|
0,1023
|
0,0963
|
-0,0005
|
-0,0005
|
0,0055
|
1 египетский фунт
|
0,1078
|
0,108
|
0,1067
|
0,1042
|
-0,0002
|
0,0011
|
0,0036
|
1 норвежская крона
|
0,1811
|
0,1829
|
0,191
|
0,1879
|
-0,0018
|
-0,0099
|
-0,0068
|
100 узбекских сомов
|
0,0166
|
0,0165
|
0,0166
|
0,0181
|
0,0001
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4427
|
0,4449
|
0,461
|
0,4286
|
-0,0022
|
-0,0183
|
0,0141
|
1 сингапурский доллар
|
1,2438
|
1,2478
|
1,2446
|
1,2356
|
-0,0040
|
-0,0008
|
0,0082
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4002
|
2,4026
|
2,4014
|
2,3304
|
-0,0024
|
-0,0012
|
0,0698
|
1 тайваньский доллар
|
0,0584
|
0,0586
|
0,0578
|
0,0549
|
-0,0002
|
0,0006
|
0,0035
|
1 таджикский сомони
|
0,1646
|
0,1646
|
0,1648
|
0,1754
|
0
|
-0,0002
|
-0,0108
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,0602
|
0,0621
|
0,0698
|
-0,0001
|
-0,0020
|
-0,0097
|
100 японских иен
|
1,618
|
1,6262
|
1,6094
|
1,5782
|
-0,0082
|
0,0086
|
0,0398
|
1 новозеландский доллар
|
1,124
|
1,1343
|
1,1121
|
1,0668
|
-0,0103
|
0,0119
|
0,0572
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni