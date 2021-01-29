Стратегические валютные резервы Азербайджана начали превышать $51 млрд

БАКУ /Trend/ - К началу 2021 года объём стратегических валютных резервов Азербайджана начал превышать 51 миллиард долларов.

Как сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По словам главы Центробанка, как и в предыдущие годы, ЦБА постоянно держит этот вопрос на повестке дня. Так, возможно увидеть результаты проводимой в этом отношении денежной политики.

"Стратегические валютные резервы Азербайджана в течение января 2021 года увеличились и приблизились к отметке в 51,4 миллиарда долларов", - сказал Эльман Рустамов.

Напомним, что в конце 2020 года, глава Центрального банка Азербайджана заявил, что в условиях профицитного внешнеторгового баланса стратегические валютные резервы Азербайджана, превышая годовой валовой внутренний продукт (ВВП), составили около 50 миллиардов долларов США.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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