На уходящей неделе евро и рубль укрепились к манату (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 08 февраля 1,7 15 февраля 1,7 09 февраля 1,7 16 февраля 1,7 10 февраля 1,7 17 февраля 1,7 11 февраля 1,7 18 февраля 1,7 12 февраля 1,7 19 февраля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0075 манатов. Средневзвешенный курс составил 2,0568 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.

Официальный курс маната по отношению к евро 08 февраля 2,0464 15 февраля 2,0626 09 февраля 2,0535 16 февраля 2,0641 10 февраля 2,062 17 февраля 2,0553 11 февраля 2,061 18 февраля 2,0468 12 февраля 2,0609 19 февраля 2,0551 Средний курс за неделю 2,0568 Средний курс за неделю 2,0568

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0001 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,0231 манатов за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 манатов (0,4 процентов).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 08 февраля 0,0228 15 февраля 0,0231 09 февраля 0,0229 16 февраля 0,0232 10 февраля 0,023 17 февраля 0,0231 11 февраля 0,023 18 февраля 0,0231 12 февраля 0,0231 19 февраля 0,023 Средний курс за неделю 0,023 Средний курс за неделю 0,0231

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0019 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,2432 манатов за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0023 манатов (один процент).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 08 февраля 0,2407 15 февраля 0,2416 09 февраля 0,2405 16 февраля 0,2442 10 февраля 0,2406 17 февраля 0,2429 11 февраля 0,2409 18 февраля 0,2436 12 февраля 0,2417 19 февраля 0,2435 Средний курс за неделю 0,2409 Средний курс за неделю 0,2432

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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