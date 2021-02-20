На уходящей неделе евро и рубль укрепились к манату (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На уходящей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
08 февраля
|
1,7
|
15 февраля
|
1,7
|
09 февраля
|
1,7
|
16 февраля
|
1,7
|
10 февраля
|
1,7
|
17 февраля
|
1,7
|
11 февраля
|
1,7
|
18 февраля
|
1,7
|
12 февраля
|
1,7
|
19 февраля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0075 манатов. Средневзвешенный курс составил 2,0568 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
08 февраля
|
2,0464
|
15 февраля
|
2,0626
|
09 февраля
|
2,0535
|
16 февраля
|
2,0641
|
10 февраля
|
2,062
|
17 февраля
|
2,0553
|
11 февраля
|
2,061
|
18 февраля
|
2,0468
|
12 февраля
|
2,0609
|
19 февраля
|
2,0551
|
Средний курс за неделю
|
2,0568
|
Средний курс за неделю
|
2,0568
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0001 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,0231 манатов за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 манатов (0,4 процентов).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
08 февраля
|
0,0228
|
15 февраля
|
0,0231
|
09 февраля
|
0,0229
|
16 февраля
|
0,0232
|
10 февраля
|
0,023
|
17 февраля
|
0,0231
|
11 февраля
|
0,023
|
18 февраля
|
0,0231
|
12 февраля
|
0,0231
|
19 февраля
|
0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,0231
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире уменьшился на 0,0019 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,2432 манатов за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0023 манатов (один процент).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
08 февраля
|
0,2407
|
15 февраля
|
0,2416
|
09 февраля
|
0,2405
|
16 февраля
|
0,2442
|
10 февраля
|
0,2406
|
17 февраля
|
0,2429
|
11 февраля
|
0,2409
|
18 февраля
|
0,2436
|
12 февраля
|
0,2417
|
19 февраля
|
0,2435
|
Средний курс за неделю
|
0,2409
|
Средний курс за неделю
|
0,2432
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter:@jafarov_zeyni