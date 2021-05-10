Манат за первую неделю мая подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)

Финансы 10 мая 2021 10:49 (UTC+04:00)
Манат за первую неделю мая подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - В течение первой недели мая официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

26 апреля

1,7

03 мая

1,7

27 апреля

1,7

04 мая

1,7

28 апреля

1,7

05 мая

1,7

29 апреля

1,7

06 мая

1,7

30 апреля

1,7

07 мая

1,7

08 мая

 1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,025 маната. Средневзвешенный курс составил 2,049 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0083 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

26 апреля

2,059

03 мая

 2,0431

27 апреля

2,0525

04 мая

 2,0469

28 апреля

2,0529

05 мая

 2,0439

29 апреля

2,0618

06 мая

 2,0403

30 апреля

2,0602

07 мая

 2,0515

08 мая

 2,0681

Средний курс за неделю

2,0573

Средний курс за неделю

2,049

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0228 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

26 апреля

0,0227

03 мая

 0,0226

27 апреля

0,0227

04 мая

 0,0226

28 апреля

0,0227

05 мая

 0,0227

29 апреля

0,0229

06 мая

 0,0227

30 апреля

0,0227

07 мая

 0,0229

08 мая

 0,023

Средний курс за неделю

0,0227

Средний курс за неделю

0,0228

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0013 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2051 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0004 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

26 апреля

0,2018

03 мая

 0,205

27 апреля

0,2051

04 мая

 0,2056

28 апреля

0,2066

05 мая

 0,2044

29 апреля

0,2073

06 мая

 0,2041

30 апреля

0,2067

07 мая

 0,2052

08 мая

 0,2063

Средний курс за неделю

0,2055

Средний курс за неделю

0,2051

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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