Манат за первую неделю мая подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - В течение первой недели мая официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 26 апреля 1,7 03 мая 1,7 27 апреля 1,7 04 мая 1,7 28 апреля 1,7 05 мая 1,7 29 апреля 1,7 06 мая 1,7 30 апреля 1,7 07 мая 1,7 08 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,025 маната. Средневзвешенный курс составил 2,049 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0083 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 26 апреля 2,059 03 мая 2,0431 27 апреля 2,0525 04 мая 2,0469 28 апреля 2,0529 05 мая 2,0439 29 апреля 2,0618 06 мая 2,0403 30 апреля 2,0602 07 мая 2,0515 08 мая 2,0681 Средний курс за неделю 2,0573 Средний курс за неделю 2,049

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0228 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 26 апреля 0,0227 03 мая 0,0226 27 апреля 0,0227 04 мая 0,0226 28 апреля 0,0227 05 мая 0,0227 29 апреля 0,0229 06 мая 0,0227 30 апреля 0,0227 07 мая 0,0229 08 мая 0,023 Средний курс за неделю 0,0227 Средний курс за неделю 0,0228

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0013 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2051 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0004 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 26 апреля 0,2018 03 мая 0,205 27 апреля 0,2051 04 мая 0,2056 28 апреля 0,2066 05 мая 0,2044 29 апреля 0,2073 06 мая 0,2041 30 апреля 0,2067 07 мая 0,2052 08 мая 0,2063 Средний курс за неделю 0,2055 Средний курс за неделю 0,2051

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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