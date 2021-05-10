Манат за первую неделю мая подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - В течение первой недели мая официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
26 апреля
|
1,7
|
03 мая
|
1,7
|
27 апреля
|
1,7
|
04 мая
|
1,7
|
28 апреля
|
1,7
|
05 мая
|
1,7
|
29 апреля
|
1,7
|
06 мая
|
1,7
|
30 апреля
|
1,7
|
07 мая
|
1,7
|
08 мая
|1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,025 маната. Средневзвешенный курс составил 2,049 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0083 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
26 апреля
|
2,059
|
03 мая
|2,0431
|
27 апреля
|
2,0525
|
04 мая
|2,0469
|
28 апреля
|
2,0529
|
05 мая
|2,0439
|
29 апреля
|
2,0618
|
06 мая
|2,0403
|
30 апреля
|
2,0602
|
07 мая
|2,0515
|
08 мая
|2,0681
|
Средний курс за неделю
|
2,0573
|
Средний курс за неделю
|
2,049
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю снизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0228 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0001 маната (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
26 апреля
|
0,0227
|
03 мая
|0,0226
|
27 апреля
|
0,0227
|
04 мая
|0,0226
|
28 апреля
|
0,0227
|
05 мая
|0,0227
|
29 апреля
|
0,0229
|
06 мая
|0,0227
|
30 апреля
|
0,0227
|
07 мая
|0,0229
|
08 мая
|0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,0227
|
Средний курс за неделю
|
0,0228
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0013 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2051 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте уменьшилась на 0,0004 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
26 апреля
|
0,2018
|
03 мая
|0,205
|
27 апреля
|
0,2051
|
04 мая
|0,2056
|
28 апреля
|
0,2066
|
05 мая
|0,2044
|
29 апреля
|
0,2073
|
06 мая
|0,2041
|
30 апреля
|
0,2067
|
07 мая
|0,2052
|
08 мая
|0,2063
|
Средний курс за неделю
|
0,2055
|
Средний курс за неделю
|
0,2051
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: @jafarov_zeyni