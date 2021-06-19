На этой неделе в Азербайджане подешевели драгметаллы (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 130,36 маната (4,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3035,163 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
07 июня
|
3206,54
|
14 июня
|
3165,5275
|
08 июня
|
3222,4
|
15 июня
|
-
|
09 июня
|
3220,23
|
16 июня
|
3161,3030
|
10 июня
|
3205,38
|
17 июня
|
3096,5075
|
11 июня
|
3229,81
|
18 июня
|
3035,1630
|
Средняя стоимость за неделю
|
3216,872
|
Средняя стоимость за неделю
|
3114,6252
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 2,752 маната (5,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 46,2838 маната, что на 0,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
07 июня
|
46,9255
|
14 июня
|
47,3187
|
08 июня
|
47,2421
|
15 июня
|
-
|
09 июня
|
47,0469
|
16 июня
|
47,1723
|
10 июня
|
47,0882
|
17 июня
|
46,0785
|
11 июня
|
47,7505
|
18 июня
|
44,5658
|
Средняя стоимость за неделю
|
47,211
|
Средняя стоимость за неделю
|
46,2838
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 118,56 маната (шесть процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1914,7737 маната, что на три процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
07 июня
|
1989,3
|
14 июня
|
1949,5430
|
08 июня
|
1991,87
|
15 июня
|
09 июня
|
1981,86
|
16 июня
|
1963,5000
|
10 июня
|
1948,78
|
17 июня
|
1915,0755
|
11 июня
|
1965,44
|
18 июня
|
1830,9765
|
Средняя стоимость за неделю
|
1975,45
|
Средняя стоимость за неделю
|
1914,7737
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 377,2 маната (восемь процентов). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4611,2861 маната, что на 3,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
07 июня
|
4832,74
|
14 июня
|
4711,1250
|
08 июня
|
4826,03
|
15 июня
|
-
|
09 июня
|
4771,62
|
16 июня
|
4691,2350
|
10 июня
|
4727,02
|
17 июня
|
4708,8640
|
11 июня
|
4714,58
|
18 июня
|
4333,9205
|
Средняя стоимость за неделю
|
4774,398
|
Средняя стоимость за неделю
|
4611,2861
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev