На этой неделе в Азербайджане подешевели драгметаллы (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 130,36 маната (4,1 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3035,163 маната, что на 0,3 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 07 июня 3206,54 14 июня 3165,5275 08 июня 3222,4 15 июня - 09 июня 3220,23 16 июня 3161,3030 10 июня 3205,38 17 июня 3096,5075 11 июня 3229,81 18 июня 3035,1630 Средняя стоимость за неделю 3216,872 Средняя стоимость за неделю 3114,6252

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подешевела на 2,752 маната (5,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 46,2838 маната, что на 0,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 07 июня 46,9255 14 июня 47,3187 08 июня 47,2421 15 июня - 09 июня 47,0469 16 июня 47,1723 10 июня 47,0882 17 июня 46,0785 11 июня 47,7505 18 июня 44,5658 Средняя стоимость за неделю 47,211 Средняя стоимость за неделю 46,2838

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 118,56 маната (шесть процентов). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1914,7737 маната, что на три процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 07 июня 1989,3 14 июня 1949,5430 08 июня 1991,87 15 июня 09 июня 1981,86 16 июня 1963,5000 10 июня 1948,78 17 июня 1915,0755 11 июня 1965,44 18 июня 1830,9765 Средняя стоимость за неделю 1975,45 Средняя стоимость за неделю 1914,7737

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 377,2 маната (восемь процентов). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4611,2861 маната, что на 3,4 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 07 июня 4832,74 14 июня 4711,1250 08 июня 4826,03 15 июня - 09 июня 4771,62 16 июня 4691,2350 10 июня 4727,02 17 июня 4708,8640 11 июня 4714,58 18 июня 4333,9205 Средняя стоимость за неделю 4774,398 Средняя стоимость за неделю 4611,2861

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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