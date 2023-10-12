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Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества между ЦБ

Финансы Материалы 12 октября 2023 21:25 (UTC +04:00)
Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества между ЦБ

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В рамках встречи с председателем Национального банка Швейцарии Томасом Джорданом состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Швейцарии.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в "Х" (бывший Twitter).

"На встрече с председателем Национального банка Швейцарии Томасом Джорданом в рамках нашего визита в Королевство Марокко мы обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между центральными банками обеих стран", - говорится в публикации.

Отметим, что глава Центробанка Азербайджана Талех Кязымов в четверг на полях ежегодного заседания Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Марокко провел ряд встреч.

Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества между ЦБ
Азербайджан и Швейцария обсудили перспективы сотрудничества между ЦБ
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