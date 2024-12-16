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Число активных налогоплательщиков в Азербайджане возросло

Финансы Материалы 16 декабря 2024 03:22 (UTC +04:00)
Число активных налогоплательщиков в Азербайджане возросло
Фото: Искусственный интеллект

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое декабря этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане за год выросло на 5,2 процента - до 800,9 тысячи, сообщает Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, в отчетный период число активных плательщиков НДС в стране выросло на 13,9 процента - до 52 тысяч, а количество хозяйствующих субъектов достигло 215,7 тысячи (рост на 5,5 процента).

Напомним, что по состоянию на первое января этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане за год выросло на 7 процентов - до 761,7 тысячи.

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