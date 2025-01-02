За год выросла стоимость оказанных в Баку платных услуг

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, выросла на 9,2 процента по сравнению с показателем 2023 года и составила 6,94 миллиарда манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

По данным управления, в указанный период юридические лица оказали населению столицы услуги на 6,643 миллиарда манатов, что составило 95,7 процента от общей стоимости оказанных услуг.

Напомним, что в 2023 году стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, выросла на 17,4 процента по сравнению с показателем 2022 года и составила 7,348 миллиарда манатов

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2023 году стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, выросла на 14 процентов по сравнению с 2022 годом и составила 11,411 миллиарда манатов.