В Саудовской Аравии обсуждены "зеленые" проекты Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с главным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом.

Об этом передает в пятницу Trend со ссылкой на арабские СМИ.

Согласно информации, на переговорах обсуждались направления взаимодействия по проектам в области возобновляемой энергетики, сотрудничество Азербайджана с компанией ACWA Power, инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Султан Абдулрахман Аль-Маршад отметил возможности реализации совместных проектов с Азербайджаном, перспективы их финансирования.

Напомним, что Acwa Power реализует в Азербайджане проект строительства ветряной станции (работы должны стартовать в феврале) и еще ряд проектов в сфере "зеленой" энергетики, в том числе, по изучению потенциала выпуска "зеленого" водорода и аммиака.

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