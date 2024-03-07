Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с президентом Всемирного климатического фонда

Зеленая экономика Материалы 7 марта 2024 09:22 (UTC +04:00)
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с президентом Всемирного климатического фонда

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между президентом Всемирного климатического фонда Йенсом Нильсоном и министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по процессу подготовки к престижному мероприятию, которое Азербайджан проведет в этом году - 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости