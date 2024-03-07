Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с президентом Всемирного климатического фонда

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между президентом Всемирного климатического фонда Йенсом Нильсоном и министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече состоялся обмен мнениями по процессу подготовки к престижному мероприятию, которое Азербайджан проведет в этом году - 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

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