Парвиз Шахбазов и Евгений Жуков обсудили взаимодействие Баку и АБР по "зеленым" инициативам

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с представителем Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым обсудил предложения этого банка по развитию "зеленых" инициатив.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение Парвиза Шахбазова в соцсети X.

"Мы обсудили с генеральным директором Департамента Центральной и Западной Азии АБР Евгением Жуковым потенциальные возможности сотрудничества, расширяющееся партнерство в сфере энергетики, особенно, в "зеленой" энергетике", - подчеркнул министр.

Он добавил, что были рассмотрены предложения по поддержке действий Азербайджана в рамках COP29, развития АБР углеродного рынка, адаптации к изменениям климата, а также проведению реформ и реализации ряда проектов.

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