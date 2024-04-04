Накануне COP29 ожидается ввод в эксплуатацию фотоэлектрической системы на озере Бёюк-шор

БАКУ/Trend/ - Накануне бакинского саммита COP29 в эксплуатацию будет введена плавучая солнечная электростанция (фотоэлектрической системы) мощностью 100 кВт на озере Бёюк-шор.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию министерства энергетики Азербайджана по итогам встречи с делегацией Азиатского банка развития (АБР).

"В рамках пилотного проекта АБР "Обмен знаниями и техническая поддержка развития системы плавучих солнечных панелей", отмечена важность ввода в эксплуатацию фотоэлектрической системы мощностью до 100 кВт на озере Бёюк-шор накануне мероприятия COP29", - отмечается в сообщении.

Напомним, что эту станцию строит испанская компания "Gamma Solutions" (генеральный подрядчик), имеющая обширный опыт создания фотоэлектрических и ветряных станций по всему миру.

Станция в Бёюк-шоре будет состоять из трех секций фотоэлектрических панелей, которые работают по принципу солнечной батареи (когда фотоэлектрический генератор постоянного тока использует эффект преобразования энергии солнца в электрическую).

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