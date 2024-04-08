Средства, находящиеся под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата, недостаточно капитализированы - Сахиб Мамедов

БАКУ/Trend/ - Средства, находящиеся под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата, недостаточно капитализированы.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"В настоящее время во всем мире существует около 73 государственных или частично государственных климатических фонда и их деятельность не координируется эффективно. Средства, находящиеся под эгидой Рамочной конвенции, недостаточно капитализированы. Сообщается, что в 2020 году эти фонды выплатили в общей сложности 3-4 миллиарда долларов США по различным проектам и программам", - сказал он.

Отметим, что конечная цель Рамочной конвенции ООН и всех связанных с ней правовых документов, которые может принять Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться во исполнение соответствующих положений Конвенции стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе.

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